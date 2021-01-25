Мишустин распорядился выделить 2 млрд рублей на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

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25 января 2021, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

В 2021 году на финансирование строительства спортивных комплексов открытого типа, будет направлено 2 млрд рублей.

Распоряжение о распределении этих средств между 78 регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ.

С помощью федеральных субсидий планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортплощадки и футбольные поля, которые будут оснащены современным спортинвентарем и приспособлены для людей с инвалидностью.

«Важно создавать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности от дома или работы», – отметил глава правительства, напомнив, что к 2030 году в стране увеличение доли занимающихся спортом людей должно вырасти до 70%.

Ранее Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль вакцинацию населения.