Мишустин распорядился выделить 2 млрд рублей на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов
25 января 2021, 20:22[ «Аргументы Недели» ]
В 2021 году на финансирование строительства спортивных комплексов открытого типа, будет направлено 2 млрд рублей.
Распоряжение о распределении этих средств между 78 регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ.
С помощью федеральных субсидий планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортплощадки и футбольные поля, которые будут оснащены современным спортинвентарем и приспособлены для людей с инвалидностью.
«Важно создавать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности от дома или работы», – отметил глава правительства, напомнив, что к 2030 году в стране увеличение доли занимающихся спортом людей должно вырасти до 70%.
Ранее Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль вакцинацию населения.
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