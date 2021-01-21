Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль вакцинацию населения
21 января 2021, 14:17[ «Аргументы Недели» ]
Главам регионов поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
В процессе вакцинации должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора. Первый доклад о результатах этой работы на основе информации руководителей субъектов Минздрав обязан представить в правительство до 26 января, а затем – каждые две недели.
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено взять под личный контроль вопрос обеспечения безопасности персональных данных при использовании портала для записи на прививку на портале госуслуг, а также при уведомлении о результатах тестирования на COVID-19.
Ранее правительство обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на номер 122.
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