Операторов связи обязали обеспечить бесплатный вызов на номер 122
20 января 2021, 07:31[ «Аргументы Недели» ]
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о принципе бесплатности звонков на номер 122.
Таким образом, за операторами связи закреплена обязанность обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020 года. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными. Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи, говориться в пояснительной записке к документу.
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники сократилось число звонков на номер 122.
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