Операторов связи обязали обеспечить бесплатный вызов на номер 122

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20 января 2021, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о принципе бесплатности звонков на номер 122.

Таким образом, за операторами связи закреплена обязанность обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020 года. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными. Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи, говориться в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники сократилось число звонков на номер 122.