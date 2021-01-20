ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Операторов связи обязали обеспечить бесплатный вызов на номер 122

, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Операторов связи обязали обеспечить бесплатный вызов на номер 122
Фото: pixabay.com

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о принципе бесплатности звонков на номер 122.

Таким образом, за операторами связи закреплена обязанность обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020 года. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными. Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи, говориться в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники сократилось число звонков на номер 122.

ДВа

В мире

Avia.pro: после тарана бронеавтомобиля США российским БТР в августе американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии

После тарана бронеавтомобиля США российским БТР американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии

После тарана бронеавтомобиля Соединенных Штатов российским БТР в августе 2020 года американские силы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью