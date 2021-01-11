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В новогодние праздники сократилось число звонков на номер 122

, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

В новогодние праздники сократилось число звонков на номер 122
Дмитрий Чернышенко. Фото: сайт правительства РФ

В новогодние праздники ежедневное количество звонков на единый номер 122 в среднем снизилось на треть – с 120 тыс. до 82 тыс. по сравнению с рабочими днями в декабре прошлого года.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что, к примеру, в Москве в последнюю неделю каникул поступило 27,5 тыс. звонков, что в два раза меньше, чем неделей ранее. В Пензенской области за аналогичный период число обращений сократилось на 22%, в Московской области – на 3%. Между тем в Санкт-Петербурге количество обращений на номер увеличилось на 42%, в Курганской области – на 16%.

«В основном в службу 122 поступали звонки, которые направлялись в скорую для оказания гражданам экстренной медицинской помощи. В меньшей степени люди обращались за справочной информацией по вакцинации, тестированию и получению результатов тестов», – заявил вице-премьер.

ДВа

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