Путин рекомендовал ввести запрет на публичное отождествление ролей СССР и Германии во Второй мировой

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2021, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

В перечне поручений главы государства отмечается, что Государственной думе РФ при участии Российского оргкомитета "Победа" рекомендуется подготовить к рассмотрению в период весенней сессии текущего года законопроект о внесении в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" изменений.

Они должны быть направлены на введение запрета на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.