Путин рекомендовал ввести запрет на публичное отождествление ролей СССР и Германии во Второй мировой
25 января 2021, 19:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Кремль
Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
В перечне поручений главы государства отмечается, что Государственной думе РФ при участии Российского оргкомитета "Победа" рекомендуется подготовить к рассмотрению в период весенней сессии текущего года законопроект о внесении в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" изменений.
Они должны быть направлены на введение запрета на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.
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