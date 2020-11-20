Члены Балтийского совета заявили о попытках России «манипулировать историей Второй мировой войны»

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20 ноября 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Вечный огонь, pixabay.com

Члены Балтийского совета — совещательного органа по сотрудничеству между Эстонией, Латвией и Литвой — заявили, что Россия пытается "манипулировать историческими событиями" времен Второй мировой войны.

В постановлении по итогам ежегодной встречи участников организации говорится, что в 2020 году со стороны РФ были зафиксированы попытки манипулировать историей, в частности, в отношении начала и течения Второй мировой войны. Члены Балтийского совета заявили, что решительно осуждают подобные действия, сообщает RT.

Представители стран Прибалтики также заявили о готовности укреплять оборонительный и сдерживающий потенциал Североатлантического альянса в регионе, уделяя особое внимание учениям, ПВО, а также программе расширенного передового присутствия НАТО.

Кроме того, в Балтийском совете утверждают, что Москва "нарушает или выборочно исполняет" международные договоренности в области контроля над вооружением и отказывается вести конструктивный диалог.