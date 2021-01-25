ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Власти Нижегородской области смягчили ограничения по коронавирусу

, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: opennov.ru

Власти Нижегородской области смягчили ограничения по коронавирусу
Глеб Никитин. Фото: сайт правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые правки в указ о введении ограничений по коронавирусу.

Изменения коснулись театров, спортивных секций, кинотеатров и кафе. В частности, решено было увеличить максимально разрешенное число посетителей данных учреждений.

Кроме того, увеличена максимальная вместимость залов общепита. Ранее допускалось заполненность 30% заведения, теперь же зал может быть заполнен на 40%. Роспотребнадзор также разрешил увеличить количество посетителей на киносеансах и театральных представлениях. Максимальную заполненность зала увеличили с 30% до 40%.

По словам Никитина, эпидемиологическая обстановка пока еще не позволяет региону вернуться к привычной жизни, однако стабилизация ситуации с коронавирусом в Нижегородской области позволяет внести некоторые послабления.

Ранее Путин заявил о возможности снятия ограничительных мер по COVID-19.

ДВа

Общество

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Российские подводные лодки проекта «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из Североатлантического альянса. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью