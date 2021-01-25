Власти Нижегородской области смягчили ограничения по коронавирусу
25 января 2021, 18:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: opennov.ru
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые правки в указ о введении ограничений по коронавирусу.
Изменения коснулись театров, спортивных секций, кинотеатров и кафе. В частности, решено было увеличить максимально разрешенное число посетителей данных учреждений.
Кроме того, увеличена максимальная вместимость залов общепита. Ранее допускалось заполненность 30% заведения, теперь же зал может быть заполнен на 40%. Роспотребнадзор также разрешил увеличить количество посетителей на киносеансах и театральных представлениях. Максимальную заполненность зала увеличили с 30% до 40%.
По словам Никитина, эпидемиологическая обстановка пока еще не позволяет региону вернуться к привычной жизни, однако стабилизация ситуации с коронавирусом в Нижегородской области позволяет внести некоторые послабления.
Ранее Путин заявил о возможности снятия ограничительных мер по COVID-19.
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