Власти Нижегородской области смягчили ограничения по коронавирусу

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25 января 2021, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: opennov.ru

Глеб Никитин. Фото: сайт правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые правки в указ о введении ограничений по коронавирусу.

Изменения коснулись театров, спортивных секций, кинотеатров и кафе. В частности, решено было увеличить максимально разрешенное число посетителей данных учреждений.

Кроме того, увеличена максимальная вместимость залов общепита. Ранее допускалось заполненность 30% заведения, теперь же зал может быть заполнен на 40%. Роспотребнадзор также разрешил увеличить количество посетителей на киносеансах и театральных представлениях. Максимальную заполненность зала увеличили с 30% до 40%.

По словам Никитина, эпидемиологическая обстановка пока еще не позволяет региону вернуться к привычной жизни, однако стабилизация ситуации с коронавирусом в Нижегородской области позволяет внести некоторые послабления.

Ранее Путин заявил о возможности снятия ограничительных мер по COVID-19.