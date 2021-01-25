Российские вузы в самое ближайшее время смогут вернуться к очному формату обучения

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25 января 2021, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

аудитория, Vasilii Smirnov/Russian Look

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в понедельник, 25 января, заявил, что студенты вузов страны в ближайшее время смогут вернуться к очному формату обучения.

Валерий Фальков в рамках сегодняшней беседы с участниками конкурса "Студент года" подчеркнул, что текущая ситуация во многих российских регионах и городах позволяет студентам уже в самое ближайшее время вернуться к традиционному формату обучения.

Министр выразил надежду на то, что молодые люди после окончания каникул получат больше возможностей для общения со сверстниками.