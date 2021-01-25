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Путин назвал незаконные акции протеста «опасными»

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин назвал незаконные акции протеста «опасными»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в рамках беседы со студентами прокомментировал незаконные протестные акции и заметил, что граждане имеют право на выражение своих мнений, однако только в рамках закона.

Глава государства подчеркнул, что любые действия, выходящие за рамки закона, являются не просто контрпродуктивными, а "опасными".

Владимир Путин также заметил, что активное вовлечение несовершеннолетних россиян в несанкционированные акции протеста является недопустимым и обратил внимание, что это напоминает тактику террористов, которые "впереди себя гонят женщин и детей".

ЕТ

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