Путин назвал незаконные акции протеста «опасными»

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25 января 2021, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в рамках беседы со студентами прокомментировал незаконные протестные акции и заметил, что граждане имеют право на выражение своих мнений, однако только в рамках закона.

Глава государства подчеркнул, что любые действия, выходящие за рамки закона, являются не просто контрпродуктивными, а "опасными".

Владимир Путин также заметил, что активное вовлечение несовершеннолетних россиян в несанкционированные акции протеста является недопустимым и обратил внимание, что это напоминает тактику террористов, которые "впереди себя гонят женщин и детей".