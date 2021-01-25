Рогозин прокомментировал исключение России из американской «лунной программы»: «Мы туда никогда не входили»

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25 января 2021, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

NASA, globallookpress.com

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал исключение России из американской «лунной программы». По словам Рогозина, Россия не заинтересована в участии в лунной программе.

СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщили, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.

Глава Роскосмоса написал комментарий в Теlegram, что Россия никогда не входила в эту группу и как можно быть из нее исключенным. По словам Рогозина «НАТО присылало пару раз какие-то документы, проводило брифинг. Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны».

В пресс-службе «Роскосмоса» сегодня же подтвердили, что российская сторона приняла решение выйти из американского проекта Gateway, но готова продолжить диалог с американскими коллегами.

29 октября 2020 года НАСА и Европейское космическое агентство подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis.