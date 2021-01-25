РИА Новости: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе NASA

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25 января 2021, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Земля и Луна, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщили, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», - пояснил собеседник

Он отметил, что такое решение было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте. При этом в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» рассказали, что последний раз участвовали в обсуждениях в июне 2020 года. Тогда по приглашению американской стороны они «принимали участие в организованном NASA многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта Gateway».

Напомним, что в 2017 году в рамках американской лунной программы «Роскосмос» и NASA заключили соглашение о совместном строительстве проекта Gateway.

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