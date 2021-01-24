Facebook заблокировал аккаунт Рогозина после резких слов об американцах

Аргументы Недели → Политика 13+

24 января 2021, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Дмитрий Рогозин, Roscosmos/Globallookpress.com

Facebook заблокировал аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. Об этом глава госкорпорации сообщил сам.

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», - высказал Рогозин.

При этом в своем ответе на пост Макфола, в котором тот «поприветствовал некую Свободную Навальнию», Рогозин заявил, что не может молчать. По его словам, американцы совсем «охамели» и им следует перестать строить из себя учителей, поскольку они «устроили в США бардак на весь мир».