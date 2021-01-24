Facebook заблокировал аккаунт Рогозина после резких слов об американцах
24 января 2021, 14:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Facebook заблокировал аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. Об этом глава госкорпорации сообщил сам.
«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», - высказал Рогозин.
При этом в своем ответе на пост Макфола, в котором тот «поприветствовал некую Свободную Навальнию», Рогозин заявил, что не может молчать. По его словам, американцы совсем «охамели» и им следует перестать строить из себя учителей, поскольку они «устроили в США бардак на весь мир».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.