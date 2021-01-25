Парадоксы на российском рынке труда. Здоровье и навыки увеличивают зарплату

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2021, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

В конце прошлого года исследователи Высшей школы экономики указали на главные особенности рынка труда. Среди них старение рабочей силы, сокращение зарплат, отток молодых кадров, низкий уровень переобучения.



В России наблюдается крайне слабое инвестирование в обновление навыков работников. Чаще всего переобучение проходят врачи и учителя. Люди, возраст которых перевалил за сорок лет, начинают ощущать падение зарплаты. Чтобы избежать этого, учёные рекомендуют постоянно заботиться о своём здоровье, знанияx и навыках. Они выступают главными составляющими человеческого капитала.



Драматическим событием в дальнейшем может стать нехватка молодых кадров. К 2030 году доля молодых специалистов может сократиться на четверть по сравнению с текущим положением. Рабочий класс станет более мудрым, однако, менее активным. Такое положение скажется на экономическом росте государства, уровне производительности.



Экономика может иметь хорошие показатели и при небольшой доле молодых специалистов. Но для этого важно избежать стагнации и постоянного сокращения экономики. Вместе с этим требуются серьёзные программы по поддержке жизненной активности людей и улучшения их здоровья.



