ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Парадоксы на российском рынке труда. Здоровье и навыки увеличивают зарплату

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Парадоксы на российском рынке труда. Здоровье и навыки увеличивают зарплату

В конце прошлого года исследователи Высшей школы экономики указали на главные особенности рынка труда. Среди них старение рабочей силы, сокращение зарплат, отток молодых кадров, низкий уровень переобучения.

В России наблюдается крайне слабое инвестирование в обновление навыков работников. Чаще всего переобучение проходят врачи и учителя. Люди, возраст которых перевалил за сорок лет, начинают ощущать падение зарплаты. Чтобы избежать этого, учёные рекомендуют постоянно заботиться о своём здоровье, знанияx и навыках. Они выступают главными составляющими человеческого капитала.

Драматическим событием в дальнейшем может стать нехватка молодых кадров. К 2030 году доля молодых специалистов может сократиться на четверть по сравнению с текущим положением. Рабочий класс станет более мудрым, однако, менее активным. Такое положение скажется на экономическом росте государства, уровне производительности.

Экономика может иметь хорошие показатели и при небольшой доле молодых специалистов. Но для этого важно избежать стагнации и постоянного сокращения экономики. Вместе с этим требуются серьёзные программы по поддержке жизненной активности людей и улучшения их здоровья.

ПВ

Общество

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Российские подводные лодки проекта «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из Североатлантического альянса. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью