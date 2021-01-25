В Краснодаре митингующий залез на памятник и спустил штаны – казаки возмущены

Поступки некоторых участников несогласованных с властями акций протеста 23 января вызывают немало вопросов. Особенно отличился житель Краснодара.
Молодой человек забрался на памятник Кубанскому казачеству, который стоит прямо перед зданием краевой администрации, и оголил зад. Встал, так сказать, всеми частями тела на защиту несправедливости. Присутствующие на митинге посчитали это провокацией и закидали эксгибициониста снежками.
В полиции краснодарец записал видеообращение, на котором извинился за то, что, сам того не желая, оскорбил чувства казаков.
Тем временем в казачьем войске заявили, что причастные «к этому акту вандализма должны ответить по закону».
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