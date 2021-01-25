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Кадыров пообещал разобраться в решении вопроса с 20-летним чеченцем, подравшимся с силовиками в Москве 23 января

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров пообещал разобраться в решении вопроса с 20-летним чеченцем, подравшимся с силовиками в Москве 23 января
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал разобраться с инцидентом, когда его земляк 23 января в Москве вступил в драку с ОМОНовцами в ходе несанкционированного митинга за Алексея Навального.

Советник главы Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов опубликовал в Инстаграм обращение к уроженцу республики Сайд-Мухаммаду Джумаеву и заявил, что применение силы против стражей порядка неприемлемо. Делимханов сообщил, что уже поговорил с отцом парня, он заверил его, что сын не имеет ничего общего с организаторами несанкционированной акции.

Также Делимханов призвал Сайд-Мухаммада Джумаева выйти на связь и сообщил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал разобраться c инцидентом.

«С тобой и с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Но если ты их позицию не признаешь, Рамзан Кадыров сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, как только ты появишься», — подчеркнул Делимханов. Он пояснил, что молодому человеку помогут «с решением его вопроса со стороны государства».

Издание Baza сообщало, что 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев дрался с сотрудниками ОМОНа.

ИЧ

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