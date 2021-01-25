Депутат от Чечни попросил участника драки на протесте в Москве связаться с ним

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25 января 2021, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

ОМОН, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обратился к юноше, который принимал участие в драке на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве в субботу, 23 января. Соответствующее видео разместили в социальных сетях.

«Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление … Позиция Навального, поддерживающего однополые браки, нам не подходит и не подойдет как мусульманам и чеченцам. Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей», - написал политик в Instagram.

Как сообщает издание Baza, 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев дрался с сотрудниками ОМОНа.

Делимханов призвал Джумаева в кратчайшие сроки сдаться властям. По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров поможет молодому человеку «решить вопрос» с ними.

Ранее СМИ опубликовали видео, как ударивший на протесте в субботу женщину сотрудник ОМОНа пришел к ней в больницу с извинениями и цветами. 54-летняяя жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию с тяжелой травмой головы, но сейчас выписана из больницы.