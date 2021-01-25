В Приморье возбуждено дело из-за перекрытых 23 января в ходе акций дорог во Владивостоке

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25 января 2021, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Управление МВД по Приморскому краю

фото с сайта управления МВД по Приморскому краю

Во Владивостоке следователи управления МВД России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту перекрытия дороги в ходе несанкционированной акции 23 января в поддержку Алексея Навального.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан".

Подозреваемым в перекрытии проезжей часть центральных улиц города Владивостока грозит штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

По данным следствия, группа граждан 23 января в период с 14.30 до 17.20 заблокировала улицы, относящиеся к объектам транспортной инфраструктуры Владивостока, и воспрепятствовали движению транспортных средств на улично-дорожной сети города.

В полиции сообщили, что с 14 часов скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребёнку, а также к тяжелым больным с пневмонией. Диспетчеры Станции скорой помощи Владивостока уточнили, что все четыре машины простояли в пробке около трёх часов.

МВД назвало число участников акции 23 января в поддержку Навального