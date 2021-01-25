МВД назвало число участников акции 23 января в поддержку Навального

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25 января 2021, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

В несогласованных с властями акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли в Москве 23 января, участвовали около четырёх тысяч человек. Такие данные привело 24 января столичное управление МВД.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сказал вчера, что вышло мало людей, много людей голосуют за Владимира Путина, много людей голосовало за поправки в Конституцию.

Группа наблюдателей «Белый счетчик» не подсчитывала число участников неразрешённых митингов 23 января. Численность протестующих оценил социолог Алексей Захаров. По его подсчетам, в акции в Москве участвовали от 18 тысяч до 35 тысяч человек.

Агентство AP сообщало, что на Пушкинской площади 23 января собрались 15 тысяч человек. По оценкам Reuters, в Москве на улицы вышли 40 тысяч человек.

МВД еще не проинформировало о числе задержанных на субботних акциях. По данным «ОВД-Инфо», всего в России задержали 3629 человек, из которых 1437 в Москве, 545 — в Петербурге.

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела. Водителю автомобиля с "мигалкой", стекло которого разбили в ходе незаконной акции в столице, выбили глаз.

Несанкционированные акции прошли 23 января в десятках российских городов, в том числе в Петербурге. Навальный 17 января прилетел в Москву из Германии и на следующий день был арестован до 15 февраля по делу «Ив Роше».