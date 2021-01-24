Турчак считает акции в поддержку Навального попыткой «взорвать страну» по зарубежному сценарию

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24 января 2021, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Турчак, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак высказал мнение, что цель вчерашних акций - дестабилизировать ситуацию в России по сценарию, написанному за границей.

"Информационная атака на президента, уличные провокации - это открытая попытка взорвать страну", - написал Турчак на своей странице в Instagram. В "сериале", который мы сейчас наблюдаем, все продумано до мелочей: "псевдоотравление, "возвращение", псевдорасследование". "Дело не в "отравленном сидельце", дело в глобальной машине Запада, которая от санкций до цензуры в социальных сетях работает против нашей страны", - уверен Турчак.

Он призвал россиян сплотиться вокруг российского лидера Владимира Путина.

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