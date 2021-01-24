Песков оценил количество участников акций в поддержку Навального: за Путина голосуют больше

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24 января 2021, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пользуется поддержкой гораздо большего числа людей, чем собирают несанкционированные акции протеста.

Многие, по его словам, будут настаивать на том, что на акции в российских городах вышло много людей. "Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Владимира Путина", - отметил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин". Он добавил, что многие голосовали и за поправки в Конституцию. Пресс-секретарь подчеркнул, что уважает все точки зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях".

Песков также прокомментировал расследование о так называемом «дворце» Владимира Путина в Геленджике.