Генерал ФСБ Михайлов отреагировал на инцидент с травмированием женщины в Петербурге

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24 января 2021, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ОМОН, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов оценил действия сотрудника ОМОНа в ходе несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге в субботу, 23 января. Силовик ударил женщину ногой в живот, пострадавшая в реанимации.

«Мы прекрасно понимаем, что есть вещи, которые связаны с людьми несопротивляющимися, когда он не сопротивляется, а его начинают бить - это одно. А когда он отвечает агрессией на агрессию? Мы не знаем, что эта женщина, которая шла навстречу, сказала. Я не оправдываю, но, ребят, идете и ведете, зачем наносить такой превентивный удар? Но факт остается фактом, что людей выводят из состояния равновесия своими действиями толпа. Конечно, пусть руководство рассматривает эти вещи, пусть рассматривает прокуратура, если было превышение полномочий и была неадекватная реакция сотрудников полиции на действия демонстрантов», - высказал он.

Михайлов не исключает, что на подобных мероприятиях бывают случаи, которые кажутся превышением власти, но психологически это все объяснимо. Однако он согласен, что на такие поступки нужно давать правовую оценку.