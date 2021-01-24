Муфтий Нафигулла Аширов в тяжелом состоянии госпитализирован с коронавирусом в Москве

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24 января 2021, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: dumrf.ru

муфтий Нафигулла Аширов, фото: dumrf.ru

Муфтий Нафигулла Аширов, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, член президиума Совета муфтиев России, госпитализирован в Москве.

На официальном сайте Духовного управления мусульман РФ сообщается, что муфтий Нафигулла Аширов попал в клинику с диагнозом «коронавирусная пневмония». Нафигулла Аширов находится в тяжелом состоянии. Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин находится в молитве за Нафигуллу-хазрата Аширова и желает ему преодоления болезни и полного исцеления.

Пожелания выздоровления и возвращения к религиозной деятельности 66-летнему Нафигулле Аширову выразили члены Пленума Духовного управления мусульман РФ – главы централизованных религиозных организаций и местных религиозных организаций мусульман из множества российских регионов.

За последние 24 часа в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки в России полностью выздоровели 22 445 человек.