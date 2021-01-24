В России выявили 21 127 новых случаев коронавируса, 491 - летальный исход
24 января 2021, 11:11[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 3 719 400 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 24 января.
«За последние сутки в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни … 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 22 445 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 3069, Санкт-Петербурге – 2929, Московской области – 1134, Нижегородской области – 489 и Свердловской области – 392.
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