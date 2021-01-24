Синоптик Вильфанд предупредил , что снег в европейской части России сохранится надолго
24 января 2021, 09:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что снег в европейской части России останется до второй половины марта. По его словам, оттепель уменьшит высоту снежного покрова лишь на несколько сантиметров.
«Этот снег надолго, он растает только в период схода снежного покрова, а это вторая половина марта. Высота снега сейчас примерно на 3 см выше нормы. Это тот снег, который позволяет наслаждаться зимой даже в период оттепели», - пояснил он.
Вильфанд отметил, что оттепель уменьшит высоту снежного покрова в ближайшие дни примерно на 10 сантиметров. Она составляет примерно 35-40 см, уточнил синоптик.
Ранее Вильфанд посоветовал россиянам привыкать к аномальным явлениям, поскольку в стране из-за глобального потепления становится меньше периодов «нормальной» погоды.
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