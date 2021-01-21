Вильфанд: россиянам надо привыкать к аномальной погоде

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21 января 2021, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

снег, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд советует жителям России привыкать к аномальным погодным явлениям, поскольку в стране из-за глобального потепления становится меньше периодов "нормальной" погоды.

Как отметил Вильфанд на онлайн-конференции в Москве, скачки температуры от минус 25 до плюс 3 - редкое явление. Но при уверенном климатическом потеплении идет увеличение амплитуды изменчивости погоды. "К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо", - пояснил специалист.

Сегодня синоптики предупредили москвичей и жителей Подмосковья о снегопаде, который перейдет в ледяной дождь. Водителям советуют быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее синоптик Позднякова предупредила об оттепели в Москве к концу недели.