Вильфанд: россиянам надо привыкать к аномальной погоде
21 января 2021, 15:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд советует жителям России привыкать к аномальным погодным явлениям, поскольку в стране из-за глобального потепления становится меньше периодов "нормальной" погоды.
Как отметил Вильфанд на онлайн-конференции в Москве, скачки температуры от минус 25 до плюс 3 - редкое явление. Но при уверенном климатическом потеплении идет увеличение амплитуды изменчивости погоды. "К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо", - пояснил специалист.
Сегодня синоптики предупредили москвичей и жителей Подмосковья о снегопаде, который перейдет в ледяной дождь. Водителям советуют быть предельно внимательными на дорогах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.