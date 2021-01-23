Китайский журналист изумлен условиями жизни в Якутске
23 января 2021, 17:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Журналист из Китая Жэнь Ханьфэй шокирован жизнью при экстремально низких температурах в Якутске. При этом он уверен, что город имеет большой потенциал для развития туристической сферы.
Жизнь при таких морозах можно сравнить с постоянной борьбой, написал китайский журналист. Это позволяет понять, почему жителей России считают «воинственным народом». Китаец потрясен строительством в условиях вечной мерзлоты. Ханьфэй сранил городские коммуникации, которые проложены по земле из-за мерзлого грунта, «кишками, которые вытащили из тела». Журналист написал о замерзающих авто, теплых остановках, примерзающих к лицу очках.
По мнению китайского журналиста, Якутск и его окрестности, несмотря на тяжелые условия для жизни, богаты на достопримечательности и имеют огромный потенциал для развития туризма.
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