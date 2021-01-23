В России за сутки скончались 559 пациентов с COVID-19
23 января 2021, 11:48[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки в России скончались 559 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 73 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 64 – в Москве, 39 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 68 971 человек.
Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения COVID-19 на территории Российской Федерации за сутки выросло на 20 921.
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