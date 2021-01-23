В Москве на Пушкинской площади колонны автозаков и строители. Они поставили перегородки и перекладывают плитку
23 января 2021, 10:25[ «Аргументы Недели» ]
В Москве на Пушкинской площади, где сегодня должна пройти несогласованная с властями акция протеста, начали перекладывать плитку. Пушкинскую площадь все утро старательно чистили от снега, а со стороны Страстного бульвара даже решили переложить плитку, огородив пока примерно 100 метров.
Участок работ расположен близко к выходу со станции метро Чеховская. Пушкинский сквер со стороны «Известий» заставлен пятью машинами московского паркинга, полицейским автобусом и машинами «Автодора», также сквер уже патрулируется сотрудниками полиции, сообщает издание «Проект».
А между тем, в сторону Пушкинской площади едут первые автозаки, им ремонт площади никак не помешает.
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