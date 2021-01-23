Первые акции протеста прошли на Дальнем Востоке - силовики начали действовать жестко
23 января 2021, 08:56[ «Аргументы Недели» ]
Первые акции протеста 23 января прошли на Дальнем Востоке – в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Самая масштабная акция получилась традиционно в Хабаровске, но и Владивосток "не подкачал", как пишут в сети.
Собравшиеся на площади люди стали водить хороводы под новогодние песни, после чего прошлись по местной традиции по городу. А потом начались задержания – под детские песни из динамиков.
Протестующих доставляли в отделения города. В одном из них задержанных выстроили в ряд и заставляют стоять с поднятыми руками. Соцсети заполнились роликами разгона митингующих, комментарии пользователей соответствующие.
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