Первые акции протеста прошли на Дальнем Востоке - силовики начали действовать жестко

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2021, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Первые акции протеста 23 января прошли на Дальнем Востоке – в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Самая масштабная акция получилась традиционно в Хабаровске, но и Владивосток "не подкачал", как пишут в сети.

Собравшиеся на площади люди стали водить хороводы под новогодние песни, после чего прошлись по местной традиции по городу. А потом начались задержания – под детские песни из динамиков.

Протестующих доставляли в отделения города. В одном из них задержанных выстроили в ряд и заставляют стоять с поднятыми руками. Соцсети заполнились роликами разгона митингующих, комментарии пользователей соответствующие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @vlast_narody