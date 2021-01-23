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Сбросившая 40 килограммов девушка поделилась «секретом похудения», ее вес был 125 кг

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Times of India

Сбросившая 40 килограммов девушка поделилась «секретом похудения», ее вес был 125 кг
талия, фото: pixabay.com

Жительница Индии Саана Шетти, похудевшая на 40 килограммов за пять месяцев, раскрыла секрет своего успеха. По ее словам, она испытала сильный шок, когда врачи выявили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови.

«Врач сказал мне: либо я должна похудеть, либо мне придется готовиться к частым болезням. Тогда я решила, что от лишнего веса необходимо избавляться», - вспоминает 32-летняя девушка.

Саана Шетти отметила, что весила 125 кг. Собеседница добавила, что секрет похудения заключается не в том, какие продукты употреблять, а в размере порций. Она пояснила, что необходимо питаться умеренно и тщательно пережевывать пищу – «по 32 раза».

«Контроль над порциями - это то, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки», - поделилась девушка.

Кроме того, Шетти отказалась от сахара, изделий из пшеницы и невегетарианской пищи, а также начала заниматься йогой и увеличила физическую активность, взяв за правило ходить пешком не менее 1,5 часов подряд.

БА

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