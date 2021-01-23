Сегодня в России – день невиданной щедрости или как в различных регионах пытаются отвлечь людей от протестных настроений

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2021, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

23 января по всей России, похоже, объявлено аттракционом невиданной щедрости. Различные регионы и отдельно взятые учреждения из кожи вон лезут, чтобы отвлечь россиян от протестных настроений.

Итак, например, студенты МАИ смогут в этот день закрыть любые долги по учёбе, достаточно только прийти на учебы, а не на Пушкинскую площадь. И сразу же в Москве введены послабления коронавирусного режима – так, теперь будут в расширенном режиме работать музеи и театры.

В Брянске пройдёт в самом центре города какой-то неожиданный праздник – с катаниями на тюбингах, блинами с лопатами и глинтвейном. А вот, например, РАНХиГС решило, что суббота – самое время обсудить стипендии и объявило, что студентам обязательно нужно быть на столь важной встрече.

В Екатеринбурге в школах проведут Единый классный час в честь Дня воинской славы России. Зачем? Просто нужно и все тут.

Власти Краснодара не стали мучаться, а просто объявили, что не будут перекрывать для пешеходного движения улицу, которую всегда закрывали для автотранспорта в выходные, ведь именно здесь должны были собраться протестующие.

Но, судя по тому, что происходит на Дальнем Востоке, с отвлекающими маневрами как-то получилось не очень и в ход пришлось пускать дубинки силовиков.