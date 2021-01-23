Синоптик Леус предупредил москвичей о гололедице и тумане в субботу

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23 января 2021, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

гололедица, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей и гостей города о туманах и гололедице в субботу, 23 января. В столице России сегодня в течение дня ожидается облачность.

Михаил Леус заметил, что местами в Москве пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в столице составит от 0 до плюс 2 градусов , а в Московской области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Синоптик уточнил, что подобные значения на 8-9 градусов выше климатической нормы для конца января. Ветер в городе будет юго-западным, его скорость составит 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление достигнет 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.