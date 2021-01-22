К вечеру пятницы температура в Москве поднимется до нуля градусов

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22 января 2021, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что к вечеру пятницы, 22 января, температура воздуха в Москве поднимется до нуля градусов. Утром на столицу опустился туман.

Синенков отметил, что москвичей и гостей города ожидает сегодня облачная погода без существенных осадков. Сейчас столбики термометров показывают в Москве минус 7, но к вечеру температура воздуха поднимется и составит ноль градусов, уточнил метеоролог.

Атмосферное давление в столице будет меняться мало и достигнет 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.