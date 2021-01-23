Челябинки высказались по поводу возможного участия в митингах детей

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23 января 2021, 08:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ] Источник: ЧелябинскСегодня

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Жительницы города уверены: несовершеннолетних ни в коем случае нельзя втягивать в политические игры.

Как сообщает сайт «ЧелябинскСегодня», Ольга, мама двоих детей из Челябинска, возмутилась обилием пропаганды в социальных сетях. Для нее было удивительным то, что к участию в митингах за Алексея Навального призывают несовершеннолетних.

«В соцсетях прочитала очень много сообщений. И через блогеров, и через какие-то школьные чаты втягивают наших детей в политические игры. Я очень возмущена, надо срочно принять меры. И эти люди, которые агитируют, они, мягко говоря, непорядочные», – поделилась женщина в беседе с корреспондентом сайта.

Она считает, что все родители в этот день должны знать, где будет находится их ребенок, лучше заранее поговорить с детьми и рассказать им, чем грозит участие в несанкционированных митингах.

Напомним, с такой же просьбой вчера, 22 января, к родителям обратились сотрудники Минпросвещения РФ. В ведомстве подчеркнули, что школа, ученики и образовательная среда в целом находятся вне политики и «никто не имеет права втягивать молодежь в политические провокации».

Участникам несанкционированных митингов грозит штраф до 20 тысяч рублей, организатором – лишение свободы на срок до пяти лет.