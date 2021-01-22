В Минпросвещения призвали оградить детей от участия в незаконных акциях

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22 января 2021, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Министерство просвещения РФ обратилось к родителям с просьбой быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.

В ведомстве отметили, что детское любопытство, безобидная шалость, позерство руками нечистоплотных взрослых может втянуть ребенка в противоправные действия и «обернуться весьма плачевной ситуацией».

В Минпросвещения подчеркнули, что школа, ученики и образовательная среда в целом находятся вне политики и «никто не имеет права втягивать молодежь в политические провокации».

Ранее полиция предупредила, что лица, призывающие участвовать в протестной акции 23 января, понесут наказание.