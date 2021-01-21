Полиция предупредила, что лица, призывающие участвовать в протестной акции 23 января, понесут наказание

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21 января 2021, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Полиция строго предупредила призывающих к беспорядкам сторонников Алексея Навального о возможных серьезных последствиях. В МВД уточнили, исключений не будет ни для «диванных» активистов, ни для реальных. Об этом сообщает ТК «Царьград».

Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил о том, что сотрудники ведомства готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января, а также привлечь к ответственности тех, кто призывает участвовать в ней.

Он уточнил, что у МВД есть все основания заранее, еще до времени проведения этого «мероприятия» привлечь к административной ответственности всех, кто призывает к участию в нем, независимо от того делается ли это лично, в интернете, или путём рассылки письменных сообщений.

Ранее Генпрокуратура обнаружила в Сети призывы к участию в ближайшие выходные в незаконных массовых мероприятиях. Узнав о запланированных беспорядках, она предупредила о мерах прокурорского реагирования.

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности», - рассказали в Генпрокуратуре.