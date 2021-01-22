В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита стройматериалов в России
22 января 2021, 22:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что Россия не испытывает дефицита в строительных материалах.
Он отметил, что в стране не просто хватает своих стройматериалов, но и «мощности с запасом».
Евтухов также уточнил, что импорт стройматериалов составляет 5-7% от общего объема потребления. Причем, речь, как правило, идет о приграничных территориях, где «по логистике выгоднее завезти стройматериалы».
Ранее сообщалось, что Россия хочет принять меры, чтобы ввозимый в страну товар не отличался от представленного в Европе.
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