Россия хочет принять меры, чтобы ввозимый в страну товар не отличался от представленного в Европе

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Многие, скорее всего, замечали, что нередко товар одного и того же производителя в Европе и в России имеет разное качество. Правительство РФ настроено решительно, чтобы это прекратить.

ФАС, Минпромторг, Роспотребнадзор, Минфин и другие профильные ведомства уже получили распоряжения разработать механизмы для оценки и сравнения свойств продукции.

Производители, которые ввозят в Россию товары более низкого качества, будут оштрафованы. Причем, ответственность за подобное предлагается значительно ужесточить.

На эту проблему обратили внимание после того, как стало известно, что россиянам продают порошок и шоколад некоторых брендов с составом гораздо хуже, чем для Европы.