В Госдуме подготовили к первому чтению законопроект о «гаражной амнистии»

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22 января 2021, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Профильный комитет рекомендовал к первому чтению законопроект о «гаражной амнистии».

Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

Один из авторов проекта, председатель думского комитета Павел Крашенинников сообщил, что законопроект разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на гаражи.

Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капстроительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж при соблюдении ряда условий.

«Что немаловажно, граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом МСУ. Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину, так как документы на регистрацию подаются органом МСУ», – добавил Крашенинников.

Ранее сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин готов поддержать законопроект о «гаражной амнистии».