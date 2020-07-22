Мишустин поддержит законопроект о «гаражной амнистии»: «я сам пострадал»

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22 июля 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

гаражи, фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин потерял свой гараж из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". Об этом он сообщил сегодня, 22 июля, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Премьер отметил, что данный законопроект является "восстановлением справедливости". По словам Мишустина, "если у человека был гараж, нужно сделать всё возможное, чтобы он его оформил". Он рассказал, что "сам пострадал из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". У него самого был гараж, но его не смогли "удержать". Причем вернуть гараж он не сможет, так как там, где он был, уже что-то построили.

"Гаражная амнистия" облегчит жизнь 4,5 млн автовладельцам в России.