Мишустин поддержит законопроект о «гаражной амнистии»: «я сам пострадал»
22 июля 2020, 12:25[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр России Михаил Мишустин потерял свой гараж из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". Об этом он сообщил сегодня, 22 июля, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Премьер отметил, что данный законопроект является "восстановлением справедливости". По словам Мишустина, "если у человека был гараж, нужно сделать всё возможное, чтобы он его оформил". Он рассказал, что "сам пострадал из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". У него самого был гараж, но его не смогли "удержать". Причем вернуть гараж он не сможет, так как там, где он был, уже что-то построили.
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