«Гаражная амнистия» облегчит жизнь 4,5 млн автовладельцам в России

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13 февраля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Минэкономразвития РФ внесло в правительство законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».

Документ, который уже назвали «гаражной амнистией», разрабатывался ведомством совместно с Росреестром в течение двух лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше.

Ранее глава Росреестра, а ныне зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко, сравнивала предлагаемые меры с «дачной амнистией», которая существенно упростила порядок оформления собственности для граждан. По ее мнению, «гаражная амнистия» облегчит жизнь более 4,5 млн автовладельцам.

Законопроект устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гражданином гаража. Например, это длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации и другое.

«Ожидается, что новый порядок вступит в силу в 2021 году», – говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.