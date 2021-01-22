Калашников объяснил моральную сторону вопроса возрастных ограничений гражданских служащих

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22 января 2021, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Леонид Калашников. Фото: сайт ГД

Бывает человек в 70 лет очень эффективен, а бывает, что в 30 лет надо отправлять в пансионат для пенсионеров. Так депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников прокомментировал инициативу президента об отмене возрастных ограничений для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

Калашников считает, что это продолжение геронтологической традиции, которая уже заложена.

«Я это наблюдал по помощникам Путина, у которых наступили 70 лет, и им нужно было уходить. Причем я их знаю лично – и Ушакова, например, и Левитина, – очень грамотные толковые помощники, но им нужно было уходить. Он пошел на нарушение закона и оставил их. Правильно это или неправильно? Законно или незаконно? Конечно незаконно. А вот с точки зрения морали как к этому относиться? Когда это люди, которые действительно организуют его работу, к которым он привык и которым он верит, особенно в таких тонких вопросах. Это другой вопрос», – считает парламентарий.

По его словам, с моральной точки зрения это иногда бывает справедливо. Например, если речь идет о специалисте-международнике или эксперте по вопросам безопасности, где можно доверять только проверенному – временем в том числе – человеку. И в то же время квалифицированному.

«Но при этом тогда надо нарушать закон. А закон нарушать нельзя. Для чего же тогда он пишется? Если ты будешь его нарушать даже здесь, в мелочах, то тогда никто его не будет выполнять. Это подвигло его к тому, чтобы менять эту норму», – сказал Калашников.

22 января глава государства внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий назначаемым президентом госслужащим работать без ограничений по возрасту.