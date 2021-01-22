Назначаемые президентом РФ госслужащие смогут работать без ограничений по возрасту

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22 января 2021, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Глава государства внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий назначаемым президентом госслужащим работать без ограничений по возрасту.

В соответствии с документом предлагается внести поправку о том, что «на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет».

Сейчас в России установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе 65 лет. Гражданскому служащему, замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. В случае принятия поправок это изменится, говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что в России могут повысить возраст студентов-бюджетников.