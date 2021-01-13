В России могут повысить возраст студентов-бюджетников

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2021, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают повысить с 30 до 35 лет возраст, до которого россияне могут получить высшее образование за счет бюджета.

Соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен на рассмотрение в парламент в ближайшее время.

Согласно принятому в декабре 2020 года закону «О молодежной политике», к категории «молодежь» теперь относятся лица от 14 до 35 лет включительно. Именно поэтому предлагается расширить меры поддержки молодежи, «увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет», говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в ГД объяснили, почему возраст молодежи в России повысили до 35 лет.