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Аргументы Недели Общество 13+

В России могут повысить возраст студентов-бюджетников

, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России могут повысить возраст студентов-бюджетников
Фото: сайт ГД

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают повысить с 30 до 35 лет возраст, до которого россияне могут получить высшее образование за счет бюджета.

Соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен на рассмотрение в парламент в ближайшее время.

Согласно принятому в декабре 2020 года закону «О молодежной политике», к категории «молодежь» теперь относятся лица от 14 до 35 лет включительно. Именно поэтому предлагается расширить меры поддержки молодежи, «увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет», говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в ГД объяснили, почему возраст молодежи в России повысили до 35 лет.

ДВа

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