В России могут повысить возраст студентов-бюджетников
13 января 2021, 07:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают повысить с 30 до 35 лет возраст, до которого россияне могут получить высшее образование за счет бюджета.
Соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен на рассмотрение в парламент в ближайшее время.
Согласно принятому в декабре 2020 года закону «О молодежной политике», к категории «молодежь» теперь относятся лица от 14 до 35 лет включительно. Именно поэтому предлагается расширить меры поддержки молодежи, «увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет», говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее в ГД объяснили, почему возраст молодежи в России повысили до 35 лет.
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