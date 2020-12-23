Депутат ГД Бессараб объяснила, почему возраст молодежи в России повысили до 35 лет
23 декабря 2020, 16:22[ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб днем в среду, 23 декабря, объяснила, почему в России было решено повысить возраст молодежи до 35 лет.
Ранее сегодня депутаты ГД приняли законопроект, закрепляющий возраст молодежи. Теперь речь идет о людях, которым от 14 до 35 лет включительно.
Светлана Бессараб в рамках разговора с RT отметила, что повышение возраста молодежи – это общемировой тренд, поскольку все возрастные группы "омолодились". Депутат обратила внимание на то, что после внесения изменений в законодательство множество молодых людей обретут возможность продлить право на получение дополнительных льгот и гарантий в течение пяти лет.
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