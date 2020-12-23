Депутат ГД Бессараб объяснила, почему возраст молодежи в России повысили до 35 лет

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23 декабря 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб днем в среду, 23 декабря, объяснила, почему в России было решено повысить возраст молодежи до 35 лет.

Ранее сегодня депутаты ГД приняли законопроект, закрепляющий возраст молодежи. Теперь речь идет о людях, которым от 14 до 35 лет включительно.

Светлана Бессараб в рамках разговора с RT отметила, что повышение возраста молодежи – это общемировой тренд, поскольку все возрастные группы "омолодились". Депутат обратила внимание на то, что после внесения изменений в законодательство множество молодых людей обретут возможность продлить право на получение дополнительных льгот и гарантий в течение пяти лет.