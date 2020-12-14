В Госдуме предложили уточнить статус молодежи и молодых семей

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму поступили поправки ко второму чтению законопроекта «О молодежной политике», которые уточняют понятие молодого ученого, молодежи и молодых семей.

Законодатели предлагают считать молодым ученым гражданина РФ в возрасте до 35 лет включительно, имеющего ученую степень кандидата наук, или в возрасте до 40 лет включительно. К этой же категории отнесут россиян в возрасте до 35 лет включительно, обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров. Также к молодежи и молодым семьям предложено относить граждан в возрасте до 35 лет включительно.

«Эта поправка позволит соотнести законодательство с существующими программами, в том числе по обеспечению жильем молодых семей», – говорится в пояснительной записке к документу.

Еще одно нововведение – появление понятия «специалист по работе с молодежью». Такими специалистами будут считаться россияне с соответствующей квалификацией, работающие в инфраструктуре молодежной политики.

Ранее Владимир Жириновский предложил снизить возраст для участия в выборах до 16 лет.