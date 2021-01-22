Пушков предлагает ввести реальное наказание для треш-стримеров

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2021, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Так называемые стримы превратились в часть интернет-деятельности и интернет-потребления, которая вызывает вопросы. Об этом заявил председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что тему нужно рассматривать в контексте необходимости регулирования интернет-пространства в целом. Он добавил, что регулирование интернет-пространства стало важной частью совершенствования законодательства во многих странах.

Член Совфеда напомнил, что только за последние месяцы стало известно о ряде случаев доведения до смерти, самоубийства и жестоких побоев в ходе треш-стримов.

«Этот новый феномен нуждается в новых законодательных подходах. Нас беспокоит достаточно узкий, скандальный их сегмент, то есть треш-стримы, содержащие элементы насилия, унижения человеческого достоинства, потенциал для совершения преступлений, то есть нанесения ущерба здоровью или жизни человека», – заявил Пушков.

По его мнению, необходимо ввести реальное, в том числе, уголовное наказание для треш-стримеров, а также следует изучить возможности перекрытия перевода денег треш-стримерам и обязать интернет-платформы мониторить и блокировать подобного рода контент.

Ранее сообщалось, что пранкер, пошутивший про коронавирус, уже год сидит в СИЗО.