Овощи прямой формы могут стать «премиальными», а экономклассу достанутся кривые огурцы и мелкая картошка

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2021, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Производители огурчиков решили не отставать от тех, кто выращивает картофель, и тоже предложили магазинам снизить цену на кривых и косых пупырчатых. Разница в стоимости может составить до 20 процентов.

Сейчас ритейлеры стараются выкладывать на полки в основном красивые овощи. А уродцы – те, что не удались по форме или размеру – продаются на рынке или их вообще уничтожают. Но вкус-то тот же, вот производители и предложили продавать их тем, кому внешний вид не так важен. Особенно, если собираешься делать салат.

Обсуждается, что идеальные по форме овощи будут считаться премиальными и стоить соответственно, а остальные станут товарами «экономкласса».

Ранее сообщалось, что в супермаркетах появится «эконом-картофель». Это корнеплоды небольшого размера, стоящие на 15-20 процентов дешевле.