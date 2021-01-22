Овощи прямой формы могут стать «премиальными», а экономклассу достанутся кривые огурцы и мелкая картошка
22 января 2021, 18:12[ «Аргументы Недели» ]
Производители огурчиков решили не отставать от тех, кто выращивает картофель, и тоже предложили магазинам снизить цену на кривых и косых пупырчатых. Разница в стоимости может составить до 20 процентов.
Сейчас ритейлеры стараются выкладывать на полки в основном красивые овощи. А уродцы – те, что не удались по форме или размеру – продаются на рынке или их вообще уничтожают. Но вкус-то тот же, вот производители и предложили продавать их тем, кому внешний вид не так важен. Особенно, если собираешься делать салат.
Обсуждается, что идеальные по форме овощи будут считаться премиальными и стоить соответственно, а остальные станут товарами «экономкласса».
Ранее сообщалось, что в супермаркетах появится «эконом-картофель». Это корнеплоды небольшого размера, стоящие на 15-20 процентов дешевле.
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