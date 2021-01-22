ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Овощи прямой формы могут стать «премиальными», а экономклассу достанутся кривые огурцы и мелкая картошка

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Овощи прямой формы могут стать «премиальными», а экономклассу достанутся кривые огурцы и мелкая картошка
Фото: Pixabay

Производители огурчиков решили не отставать от тех, кто выращивает картофель, и тоже предложили магазинам снизить цену на кривых и косых пупырчатых. Разница в стоимости может составить до 20 процентов.

Сейчас ритейлеры стараются выкладывать на полки в основном красивые овощи. А уродцы – те, что не удались по форме или размеру – продаются на рынке или их вообще уничтожают. Но вкус-то тот же, вот производители и предложили продавать их тем, кому внешний вид не так важен. Особенно, если собираешься делать салат.

Обсуждается, что идеальные по форме овощи будут считаться премиальными и стоить соответственно, а остальные станут товарами «экономкласса».

Ранее сообщалось, что в супермаркетах появится «эконом-картофель». Это корнеплоды небольшого размера, стоящие на 15-20 процентов дешевле.

РК

В мире

Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Источник: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью