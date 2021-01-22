Чернышенко назвал регионы-лидеры по записи на вакцинацию через портал госуслуг

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22 января 2021, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Чернышенко. Фото: сайт правительства РФ

Регионами-лидерами по количеству записей относительно численности населения в настоящее время являются Сахалинская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Калмыкия и Калининградская область.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя ситуацию с записью на вакцинацию через портал госуслуг, сообщается на сайте правительства РФ.

По его словам, в меньшей степени этот показатель выдерживают Кемеровская область, Чеченская Республика, Севастополь, Республика Дагестан, Новгородская область. Чернышенко,

Чернышенко отметил, что в новый раздел обратной связи по вакцинации против COVID-19 на сайте госуслуг поступило около 5 тыс. обращений.

Ранее Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль вакцинацию населения.