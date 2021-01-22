Аналитик Ульянов рассказал, как обезопасить себя от новой схемы телефонных мошенников

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22 января 2021, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

телефонные кнопки, pixabay.com

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в пятницу прокомментировал распространение в России новой схемы телефонного мошенничества и объяснил, как обезопасить себя от нее.

По словам эксперта, большая часть звонков с незнакомых номеров поступает гражданам именно от мошенников или рекламных агентов. Владимир Ульянов порекомендовал либо не разговаривать с подозрительными собеседниками, либо критически относиться к любой полученной информации.

Впоследствии желательно связаться с сотрудниками реальной организации по тем контактным телефонам, которые указаны в буклетах или на официальных сайтах.

Напомним, ранее сегодня Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов.